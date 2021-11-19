Россия ответит на поддержку Западом «милитаристских настроений» Украины

Россия отреагирует на поддержку странами ЕС и НАТО «милитаристских настроений» Украины и «грубейшие» провокации западных стран, в том числе и в организации военных учений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости. Накануне в Кремле анонсировали ответные меры на «стремительный процесс» вооружения Украины странами НАТО и продолжение продвижения сил Альянса на Восток.

Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и всё чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, — сказал Лавров после встречи с коллегой из Швеции Анн Линде.

В Кремле зафиксировали стремительный процесс вооружения Украины странами — членами НАТО и провокационные действия Альянса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти события вынуждают Москву принимать меры по защите своих интересов и безопасности. Он подчеркнул, что сценарий дальнейшего расширения НАТО на Восток для России неприемлем.

Президент России Владимир Путин назвал характер отношений РФ и НАТО «удручающим». Он заявил, что Альянс сломал механизм диалога и проявляет в отношении Москвы подчёркнуто конфронтационный настрой.