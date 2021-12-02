Лавров и Блинкен впервые обменялись рукопожатиями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые пожали друг другу руки. На прошлой встрече в мае они здоровались локтями. Переговоры проходят в рамках совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как Лавров подходит к Блинкену и жмёт ему руку. Затем министры выступили со вступительным словом. Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее Лавров заявил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния. Он подчеркнул, что в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения предложения от российской стороны.

В свою очередь, Блинкен сказал, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией. Он напомнил о ряде обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям. Американский госсекретарь добавил, что США обеспокоены признаками того, что РФ «готовит агрессию в отношении Украины». Он призвал российские войска вернуться на «мирные позиции». По мнению Блинкена, Россия также постоянно мешает работе ОБСЕ.