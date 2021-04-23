Песков: кабмин продолжает регулировать цены на базовые продукты

https://static.news.ru/photo/e3d5617e-a41b-11eb-a903-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами рассказал, что правительство РФ продолжает регулировать рыночные цены на базовые продукты питания. Он напомнил, что Владимир Путин считает — цены должны регулироваться сугубо рыночными механизмами, а не личными предпочтениями.

Исключительно рыночная регулировка цен — это то, о чём неоднократно уже говорил президент, — отметил Песков. При этом он напомнил, что российский лидер говорил о том же самом в послании Федеральному собранию.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на появлявшиеся сообщения о том, что россияне якобы вынуждены экономить на базовых продуктах питания, среди которых — картофель и яблоки.

Ранее сообщалось, что россияне сократили траты на покупку овощей и фруктов на 30–60%, на мясо — на 25%, на хлебобулочные изделия — на 40%. Такие сведения привели аналитики «Тинькофф Data».