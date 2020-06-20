Песков дал неутешительную оценку отношений России и Польши

https://static.news.ru/photo/97a101a6-b2ee-11ea-a21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отношения России и Польши находятся на низшем возможном уровне, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация противоречит интересам обоих государств.

Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном, — рассказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он добавил, что сама по себе Варшава не представляет опасности для Москвы. Однако она сможет стать угрозой, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры других стран или НАТО.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о планах США сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.

По её словам, европейские страны в нынешних реалиях способны самостоятельно обеспечить свою безопасность без покровительства американцев. Тем более что Вашингтон за своё присутствие требует пополнять бюджет НАТО.

Однако США могут передислоцировать войска в Польшу. А это уже вызывает беспокойство. Кроме того, американцы не всегда выполняют свои обещания. Например, они уже много лет говорят о том, что покинут Сирию, но этого до сих пор не произошло.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двуполярный политический состав США, несмотря на подчас диаметрально противоположные взгляды на внутреннюю политику, вполне единодушен в отношении к России. Между республиканцами и демократами давно сложился консенсус о том, что наша страна является врагом Соединённых Штатов, заявил старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений при Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский.