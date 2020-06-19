Песков рассказал, в каком случае Польша начнёт угрожать России

https://static.news.ru/photo/82f4b98e-b260-11ea-b101-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization's/flickr.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об угрозах для страны. По его словам, Польша не опасна для РФ сама по себе.

Однако она сможет стать угрозой, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры других стран или НАТО.

Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас, — рассказал он в эфире Первого канала.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о планах США сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.

По её словам, европейские страны в нынешних реалиях способны самостоятельно обеспечить свою безопасность без покровительства американцев. Тем более что Вашингтон за своё присутствие требует пополнять бюджет НАТО. Однако США могут передислоцировать войска в Польшу. А это уже вызывает беспокойство. Кроме того, американцы не всегда выполняют свои обещания. Например, они уже много лет говорят о том, что покинут Сирию, но этого до сих пор не произошло.