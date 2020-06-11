Захарова прокомментировала свёртывание военного присутствия США в Европе

https://static.news.ru/photo/76daa05a-abf8-11ea-bff5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о планах США сократить численность американских военнослужащих в ГФРГ.

По её словам, европейские страны в нынешних реалиях способны самостоятельно обеспечить свою безопасность без покровительства американцев. Тем более что Вашингтон за своё присутствие требует пополнять бюджет НАТО.

Со своей стороны приветствовали бы любые действия Вашингтона по реальному свёртыванию своего военного присутствия в Европе, — отметила Захарова.

Однако США могут передислоцировать войска в Польшу. А это уже вызывает беспокойство. Кроме того, американцы не всегда выполняют свои обещания. Например, они уже много лет говорят о том, что покинут Сирию, но этого до сих пор не произошло, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести треть американского военного контингента из Германии. К сентябрю страну должны будут покинуть около 9,5 тысячи военнослужащих. Немецкие СМИ отметили, что это решение застало врасплох власти ФРГ.

Как писал NEWS.ru, немецкий правозащитник Райнер Браун заявил, что если США выведут свои войска с территории Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки. По его словам, правительству Германии должно быть стыдно за то, что оно не принимает никаких мер, «чтобы американские солдаты наконец исчезли с территории страны».