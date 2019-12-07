https://static.news.ru/photo/0db6d96c-191e-11ea-87ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российско-белорусские переговоры в Сочи продолжаются, их участники обмениваются позициями. Информацию об этом озвучил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Идёт переговорный процесс. Переговоры — это и есть переговоры, стороны обмениваются своими позициями. Ещё продолжается, — цитирует Силуанова ТАСС.

Переговоры делегаций, возглавляемых президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, длятся более четырёх часов.

Как писал News.ru, ранее Лукашенко признался, что тщательно изучил информацию о себе в СМИ в преддверии встречи с Путиным. Также он говорил, что Минск не просит у Москвы дешёвый газ или дешёвую нефть. В свою очередь президент РФ рассказал о преимуществах интеграции двух стран.

После переговоров с участием делегаций Путин и Лукашенко продолжили общение тет-а-тет во время торжественного обеда по случаю 20-летия Союзного государства.