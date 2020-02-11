На сегодняшний день в России зарегистрировано 50 политических партий, большая часть из которых известна лишь в узких кругах. Газета «Ведомости» со ссылкой на Минюст сообщала о создании оргкомитетов 39 новых фракций. NEWS.ru в министерстве пояснили, что документов от вновь сформированных политических объединений на рассмотрении нет, а в прошлом году в ведомство поступило 12 заявлений о госрегистрации партий при их создании. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, связывают такую активность с приближающимися выборами в Госдуму в 2021-м году. Однако, по их мнению, шансы получить регистрацию и места в нижней палате парламента имеют немногие.

Индивидуальное предложение

Отечественная политика в полной мере осваивает тренд индивидуального предложения на своей арене. Активисты, представители сферы культуры и оппозиционеры демонстрируют избирателю партии на любой вкус, подстраиваясь под интересы различных социальных слоёв. Самым заметным стал запуск политического проекта Захара Прилепина «За правду». Писатель и член Общероссийского народного фронта (ОНФ) тут же заявил о своём намерении принять участие в выборах в Госдуму.

Это явно прокремлёвский проект, цель которого — оседлать националистическую повестку. Его, конечно, будут тянуть. Но шанс пройти в Госдуму минимальный. И, конечно, после думской кампании этот проект окажется просто ненужным. Исчезнет финансирование, заинтересованность в нём. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Надо отметить, что сегодня наиболее востребованным у обывателя является левопопулистский, патриотический блок, где активно поднимаются такие темы, как разрыв между богатыми и бедными, несправедливость нынешней системы, повышение социальных пособий. Этот тренд прослеживается, в первую очередь, в названиях оргкомитетов новых фракций — «Достойная жизнь», «Благо народу», Партия народа, «Сильные люди» и другие.

Впрочем, есть запрос и на либеральные политические силы (партия, создаваемая бывшим совладельцем косметической компании Faberlic), и эпатаж (фракция «Танчики»), констатировал политолог Константин Калачёв.

Во-первых, сегодня существует кризис доверия к традиционным партиям. В обществе есть запрос на перемены, на обновление, в том числе и в партийных структурах — на новые названия и новых лидеров. Во-вторых, несмотря на большое количество партий, есть социальные группы, которые считают себя не представленными в публичной политике. Жители мегаполисов, молодые люди, ориентированные на европейские ценности, всякие национал-патриоты. И кажется, что, если есть кризис традиционных партий и доверия к ним, можно просто взять другое, дать ему новое название и так далее. Но всё это в итоге связано с решением проблемы явки. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Политолог также отметил, что партийный бум решает проблему результата на выборах «Единой России».

С учётом того, что конкурентные партии власти ЛДПР и КПРФ позиции свои укрепляют, у людей, занимающихся модерацией внутренней политики, есть желание создать проекты, которые не позволили бы конкурентам выйти за очерченные границы. Речь идёт о формировании спойлерских проектов, которые будут «отгрызать» голоса у коммунистов и либерал-демократов, — добавил он.

Это только начало

Как показала практика, создать новую партию в России — это даже не полдела. Это только начало. Калачёв подчёркивает, что основное и самое сложное — это регистрация в Минюсте.

Без поддержки администрации президента реализовать подобный проект почти невозможно. Вон Навальный сколько пытался зарегистрировать свою партию. Гудков хочет сменить название у своей — тоже не получается. А вся проблема в том, что помощь АП, если она становится явной, тем самым легализует проект. Однако, как показывает практика, людям не нравятся искусственно созданные фракции, — говорит политолог.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Минюсте, в свою очередь, NEWS.ru сообщили, что, по данным на 7 февраля, документы о вновь созданных политических партиях не поступали, а в 2019 году было подано 12 заявлений, в 2018-м — 10.

Согласно статье 12-ФЗ «О политических партиях» для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда политической партии гражданами РФ образуется организационный комитет на срок не более одного года. Организационный комитет политической партии уведомляет в письменной форме Минюст России о своём намерении создать политическую партию и указывает её предполагаемое наименование, представляет документы, предусмотренные статьёй 12 соответствующего закона, — сообщили в ведомстве NEWS.ru.

Политическое небытие

Тем не менее у новых партий мало шансов пройти в Госдуму, потому как занимаемая ими ниша слишком мала, уверен политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Роль новых объединений в получении голосов достаточно минимальна. Они не являются спойлерами или конкурентами. Это фракции, которые идут и пробуют занять свою нишу, а не перехватить у кого-то голоса. Но эта ниша очень узкая, а партии специфичные, поэтому шансы пройти в Госдуму мизерные, — подчеркнул он.

Прошлый партийный бум наблюдался в 2012 году. И связан он был с выборами в Госдуму лишь опосредованно. В первую очередь фракции начали расти как грибы в связи с либерализацией законодательства, которое, кстати, затем вновь ужесточили, обязав непарламентских партийцев для участия в выборах собирать подписи.

Процесс был интересен тем, что проходил на фоне общего духа свободы, протестов и занимательной политики. Чуть ли не каждые выходные в Москве и Подмосковье проходил очередной учредительный партийный съезд. Умная партия, Национально-демократическая Партия и просто «Демократическая», «Гражданская платформа», «Коммунисты России» и многие другие, каждая из них в первую очередь была нацелена на получение регистрации в Минюсте.

Заветного положительного решения от ведомства ждали во всех штабах. Ситуация доходила до того, что в исполкомы якобы от министерства приходили фейковые письма и радостные торжественные релизы со словами о том, что фракции сумели победить систему, добиться регистрации. Информация в итоге не подтверждалась.

В результате, до выборов в 2016 году дожили далеко не все, ещё меньше поучаствовали в самой предвыборной гонке. И сегодня лишь мизерная часть молодых партий внезапно напоминает о себе. К примеру, на выборах в органы муниципального самоуправления. Правда, с крайне низкими показателями.