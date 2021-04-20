Опускают железный занавес: в Госдуме оценили попытку Запада изолировать РФ

https://static.news.ru/photo/e528d92a-a254-11eb-9c20-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что страны Запада запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. По его словам, целью является сдерживание развития России и недопущение её укрепления на международной арене.

С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых «Северный поток — 2», — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Шеремет считает, что главное беспокойство вызывает усиление военного присутствия Запада у границ России, а также нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации.

Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия. Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину, — пояснил депутат.

Он также подчеркнул, что на Западе не думают о последствиях, когда «пытаются постоянно ткнуть палкой медведя». Если медведь проснётся, то мало потом никому не покажется, уверен Шеремет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Чёрного моря призвал Киев и НАТО депутат Михаил Шеремет. По его словам, Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, в том числе морского. Она пошла на такой шаг не из мести кому-либо, а исключительно в рамках безопасности.