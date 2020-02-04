https://static.news.ru/photo/4a5a98d8-474d-11ea-ad44-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: usembru/instagram.com

Посол США Джон Салливан вручит российскому лидеру Владимиру Путину верительную грамоту, церемония пройдёт 5 февраля в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Салливан уже вручал копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Рябкову. Во время встречи 20 января они обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений между странами.

Американский дипломат начал работать в Госдепе США с мая 2017 года. В апреле 2018 года Салливан 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США после отставки Рекса Тиллерсона.

Осенью 2019 года Салливан заявлял, что отношения России и США «деградировали», однако необходимо продолжать сотрудничество с Москвой.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео оценил отношения между Россией и США после отставки российского правительства. По его словам, они «вряд ли изменятся». Об этом писал NEWS.ru.