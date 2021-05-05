Новые ежемесячные выплаты готовят для россиян

https://static.news.ru/photo/d0709cbe-ae04-11eb-afbe-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне будут получать новые ежемесячные выплаты, сума которых не будет зависеть от дохода. Мера будет направлена на стимулирование рождаемости, завил член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с URA.RU.

Это та же самая мысль, которая прослеживается и по указам президента. С тем отличием, что указы президента определяют у нас некие разовые выплаты. Мы же предлагает сделать их более системными, ежемесячными, — сказал изданию депутат.

Письмо с финансовыми расчётами уже направлено в адрес кабмина. Законопроект будет внесён на рассмотрение в Госдуму в мае или начале июня. Конкретная информация по данным выплатам будет известна после получения ответа правительства.

Мы не можем говорить, что ситуация решится исключительно благодаря социальным выплатам. Вопрос намного шире. Это тема и жилья, и занятости, и много чего ещё, — добавил Шеин.

Как сообщалось ранее, в правительстве РФ рассказали, когда россияне с детьми смогут получить анонсированные президентом России Владимиром Путиным выплаты в размере 10 тысяч рублей. Как стало известно, выплаты произведут до 17 августа.