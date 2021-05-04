16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Помощь семьям со школьниками выплатят до 17 августа

12:14, 05 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве РФ рассказали, когда россияне с детьми смогут получить анонсированные президентом России Владимиром Путиным выплаты в размере 10 тысяч рублей. Как стало известно, выплаты произведут до 17 августа, передаёт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Выплаты предназначены для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

Доклад о предоставлении финансовой помощи <...> ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семьи, в которых есть дети от шести до 18 лет, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео