Помощь семьям со школьниками выплатят до 17 августа

https://static.news.ru/photo/98d15188-ad85-11eb-b4bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве РФ рассказали, когда россияне с детьми смогут получить анонсированные президентом России Владимиром Путиным выплаты в размере 10 тысяч рублей. Как стало известно, выплаты произведут до 17 августа, передаёт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Выплаты предназначены для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

Доклад о предоставлении финансовой помощи <...> ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семьи, в которых есть дети от шести до 18 лет, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.