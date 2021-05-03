Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей

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Семьи, в которых есть дети от шести до 18 лет, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Накануне Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Список состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти. Кроме того, есть рекомендации регионам.

Путин до 1 июня ожидает первый доклад на эту тему от правительства РФ. При этом он рекомендовал Общероссийскому народному фронту вести мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года. Далее правительство и ОНФ должны отчитываться ежеквартально.