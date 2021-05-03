Путин утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/c55b4908-abf9-11eb-8a9a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Список опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти. Кроме того, есть рекомендации регионам.

Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, — говорится в документе.

Путин до 1 июня ожидает первый доклад на эту тему от правительства РФ. При этом он рекомендовал Общероссийскому народному фронту вести мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года. Далее правительство и ОНФ должны отчитываться ежеквартально.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что траты на воплощение всех озвученных в ходе послания поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года, из них порядка 170 млрд рублей пойдут на выплаты школьникам. Реализация мер будет производиться в рамках имеющихся в бюджете средств.