Минфин оценил траты на реализацию поручений Путина в 400 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/b0166cc4-a296-11eb-931e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Все траты на озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, траты на воплощение поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года. При этом реализация мер из послания не несёт рисков роста инфляции.

Это не несёт инфляционные риски, это всё будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке, — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) направят на инфраструктурные проекты: дороги, коммуникации и жильё. Это должно внести вклад в рост экономики страны. Кредиты регионам на строительство инфраструктуры в 500 млрд рублей рассчитаны на три года, однако механизм планируется применять и позднее, заключил он.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Главной темой выступления стали внутренние вопросы. Её глава государства обозначил в начале своей речи.