https://static.news.ru/photo/72d6895e-4c05-11ea-9d05-fa163e074e61_660.jpg Севастополь, Крым Фото: sevastopol.gov.ru

Россия не исключает, что страны Евросоюза рано или поздно признают Крым и Севастополь частью РФ, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества Николай Кобринец.

Никогда не говори «никогда» <...>. Тем более, историческая и всякая другая правда на нашей стороне. И число тех на Западе, кто это понимает, растёт, — цитирует чиновника агентство «Интерфакс».

Крым вошёл в состав РФ на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013-го — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Накануне актёр Игорь Ливанов рассказал об инциденте с украинскими пограничниками на границе. Он также порекомендовал артистам из России не въезжать на территорию соседнего государства.

По словам Ливанова, его и других деятелей искусства около пяти часов продержали в автобусе «без хлеба и воды». Также он вспомнил инцидент с Виктором Логиновым, которого развернули на границе.

NEWS.ru ранее информировал, что более 7,3 тысячи граждан России было отказано во въезде на Украину в 2019 году. Главной причиной становился вопрос посещения Крыма.