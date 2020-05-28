Немецкий политолог сообщил, как США обратят против себя весь мир

https://static.news.ru/photo/43203828-a0c3-11ea-a448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

США желают выбить РФ с газового рынка Европы и остановить газопровод «Северный поток — 2». Однако вместо этого Штаты обратят против себя весь мир, настроенный в период пандемии на сотрудничество и улаживание конфликтов, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, США хотят вводить всё новые санкции против «Северного потока — 2», желая избавиться от потенциального конкурента. Также ограничения Штатов косвенно затронут Германию и другие страны, поддерживающие РФ в работе с газопроводом.

Рар заявил, что американцы уверены в возможности поставить санкциями весь мир на колени, однако они ошибаются.

Так США настроят мировую общественность против себя. Потому что во времена пандемии нового типа коронавируса все настроены на сотрудничество и на замораживание конфликтов. Только Штаты не хотят этого, — цитирует политолога ФАН.

Как ранее писал NEWS.ru, профессор департамента политологии Еврейского университета в Иерусалиме Йонатан Фриман рассказал о переменах в международных отношениях из-за коронавируса. По его словам, отношения России и Соединённых Штатов могут улучшиться на фоне расследования о происхождении COVID-19.