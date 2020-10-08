Недоверие к вакцине может обернуться недоверием к власти

Последние социологические опросы показали, что большинство наших сограждан не собирается вакцинироваться от китайского коронавируса нового типа. Конечно, всё это можно объяснить традиционным консерватизмом любого общества, его естественным недоверием ко всему новому. Тем более если уважаемый кинорежиссёр Никита Михалков даёт понять, что вакцинация может быть связана с таинственным чипированием людей, а мировая закулиса только того и ждёт. Ради этого, дескать, и задумано всё, что связано с пандемией.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин, будучи человеком зрелого возраста, уже привился и чувствует себя хорошо. И сам президент Владимир Путин обещает последовать его примеру. Вот только отмеченные в последние дни многочисленные случаи заболевания среди губернаторов и чиновников высшего ранга свидетельствуют всё-таки о том, что и политическая элита не спешит испытывать на себе нашу официально зарегистрированную и запатентованную вакцину «Спутник V».

При этом почти во все области направлено по 40–50 препаратов. И уж губернатор при желании и служебном рвении вполне может вакцинироваться. Но не спешат и болеют — от Омска до Тувы. И это при том, что миллионы наших сограждан вакцинировались от обычных штаммов гриппа, которые каждый год всегда новые. Но эта процедура стала привычной.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Впрочем, дело, конечно, не только в том факте, что против нашей вакцины в своей же стране была объявлена информационная война, ставившая под сомнение не только её эффективность, но даже безопасность. Понятно, что многие отечественные фармкомпании, живущие импортом всего и вся, заинтересованы прежде всего в ввозе иностранного продукта. Настораживает непоследовательность официальных лиц, которые последний месяц многоголосно утверждали, что второй волны пандемии не будет. И теперь, столкнувшись с ростом инфицирования коронавирусом, играют в слова и уверяют, что это не вторая волна, а как бы «хвост» ещё первой, о победе над которой радостно рапортовали уже в конце июня.

Помнится, министр здравоохранения Михаил Мурашко даже обещал, что к февралю страна вообще вернётся к своему привычному образу жизни. Сейчас вряд ли кто возьмёт на себя смелость делать какие-либо прогнозы.

А теперь выясняется, что чуть ли не 90% коек, зарезервированных под больных COVID-19, заполнены. И вновь, как прошедшей весной, возникает угроза опасной перегрузки нашей системы здравоохранения. Тем более что ещё в июне после отмены в столице кодов на перемещение некоторые скептики связывали объявленные послабления с чисто политическими мотивами: дескать, кровь из носу надо было провести плебисцит. А потом началась предвыборная кампания и прошёл единый день голосования почти по всей стране. Политически государственная система укрепилась.

Теперь новое усиление китайского коронавируса стандартно объясняют окончанием отпусков, усиливших миграцию по стране, а значит, и перенос инфекции, и началом учебного года в школах и институтах. Однако такие утверждения возвращают нас к шуткам о зиме, которая для местных властей всегда наступает неожиданно.

Словом, теперь придётся маневрировать между опасениями нового удара по экономике и необходимостью прервать цепочки заражения, может быть, и частичной изоляцией. А главное — не время играть словами.