В конце недели премьер-министр Михаил Мишустин обратился в ряд регионов с запросом предоставить данные о конкретных показателях — росте зарплат, развитии бизнеса и налоговой собираемости. По мнению экспертов, такой шаг свидетельствует об изменении запроса в федеральном центре к работе региональных властей. Руководство страны и правительство, которое отвечает за выполнение национальных проектов, в приоритет ставит результаты от реальных дел, а не эффектные политические заявления.

Запрос на налоги

Первым делом вызвал беспокойство пункт о предоставлении информации о собираемости в регионах налогов. Ряд представителей экспертного сообщества и журналисты заявили, что этот шаг направлен на повышение налогового бремени на население. Однако, как заявил в разговоре с NEWS.ru директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, сведения о собираемости налогов необходимы для понимания эффективности работы управленца в своем регионе, а также эффективности процедур собираемости там налогов. Это, скорее, вопрос управленческий, а не финансовый, полагает он.

Что касается различных неформальных рейтингов, все-равно они будут существовать. Правительство может запрашивать информацию, но рейтинговать губернаторов оно не может. И, что самое главное, эта информация может предоставляться в добровольном порядке. Единственное, что у правительства есть масса механизмов воздействия на губернаторов. И не случайно по итогу последнего заседания правительства вышла рекомендация регионам о том, что не следует запрашивать деньги из резервного фонда, что средства должны идти по прямому назначению — ликвидацию последствий от стихийных бедствий и всего остального. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Тем не менее, уверен эксперт, рейтинги губернаторов в любом случае останутся востребованы у федеральной власти.

Правительство не может формально ничего запрашивать у губернаторов, потому что это разные ветви власти. Этим занимается Администрация президента, поскольку именно она курирует губернаторов, хоть это и не прописано в Конституции, — заключил политолог.

Экономический разворот

Попытки отказаться от оценки эффективности работы региональных руководителей, опираясь на многочисленные рейтинги, предпринимаются не первый год. Впервые разговоры об этом начались в 2017 году. Ещё в апреле 2019 глава государства Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов. Новая методика расчета KPI состоит из 15 показателей, среди которых — уровень доверия к власти, в том числе к президенту, а также экономические и социальные показатели. Губернаторов предлагалось оценивать по уровню реальной среднемесячной зарплаты, уровню бедности, естественному приросту населения и доле качественных дорог в регионе.

В 2017 году инициатива такой оценки исходила от АП, сейчас об этом говорит правительство. И это говорит о некоем смещении акцентов: если раньше контролем за регионами занималась АП, то сейчас контроль за регионами переходит в систему исполнительной власти правительства, а не в вертикаль президентскую. И это очень серьёзный шаг — создание второго полюса влияния. Хотя притом к назначению губернаторов премьер не имеет отношения, недоверие им может все так же выразить президент России. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

government.ru

По мнению эксперта, появление нового игрока в контроле за деятельностью региональных властей в лице премьер-министра — важный шаг. Он также обращает внимание на тот факт, что в запросах от регионов со стороны Мишустина нет ни слова про политику.

Там три составляющих. Рост зарплат совершенно понятно — это рост благосостояния населения, то есть то, о чем постоянно говорит президент, но что у нас никак не могли решить. Рост экономики пока не понятно, как будет считаться, что будет туда вкладываться — рост ВРП, капиталовложений. И, наконец, собираемость налогов. Михаил Мишустин именно из этой сферы пришел. Но тут есть некая опасность. Если перегнуть палку и заставить регионы отчитываться увеличением сбора налогов, все остальное дышать не будет, будут только налоги собираться. В целом же переход к рассмотрению экономических показателей является логичным, учитывая то, что Мишустин политикой не занимается. На второй план уходит лояльность президенту и политический блок, и это вполне объяснимо. Сейчас перед исполнительной властью стоит экономическая задача, — отметил в беседе с NEWS.ru Солонников.

Отставки после Конституции

Помимо серьёзного разворота в сторону реального достижения ряда ключевых показателей для экономики страны и благосостояния людей региональному руководству всё же не стоит забывать и о политическом аспекте. Он, по мнению экспертов, только лишь уйдет на второй план.

Тем не менее, согласно данным «Минченко консалтинг», именно подготовка к всероссийскому социологическому опросу граждан по теме поправок в Конституцию, станет одним из ключевых в оценке работы губернаторов.

Можно с известной долей осторожности предположить, что демонстрация уровня одобрения поправок в региональном разрезе станет дополнительным индикатором для принятия последующих кадровых решений в отношении губернаторского корпуса, — утверждается в рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0».

При этом, как считают авторы доклада, устойчивость губернаторов может возрастать в связи с необходимостью консолидации региональных элит в период транзита политического режима.