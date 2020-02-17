В конце недели премьер-министр Михаил Мишустин обратился в ряд регионов с запросом предоставить данные о конкретных показателях — росте зарплат, развитии бизнеса и налоговой собираемости. По мнению экспертов, такой шаг свидетельствует об изменении запроса в федеральном центре к работе региональных властей. Руководство страны и правительство, которое отвечает за выполнение национальных проектов, в приоритет ставит результаты от реальных дел, а не эффектные политические заявления.
Запрос на налоги
Первым делом вызвал беспокойство пункт о предоставлении информации о собираемости в регионах налогов. Ряд представителей экспертного сообщества и журналисты заявили, что этот шаг направлен на повышение налогового бремени на население. Однако, как заявил в разговоре с NEWS.ru директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, сведения о собираемости налогов необходимы для понимания эффективности работы управленца в своем регионе, а также эффективности процедур собираемости там налогов. Это, скорее, вопрос управленческий, а не финансовый, полагает он.
Что касается различных неформальных рейтингов, все-равно они будут существовать. Правительство может запрашивать информацию, но рейтинговать губернаторов оно не может. И, что самое главное, эта информация может предоставляться в добровольном порядке. Единственное, что у правительства есть масса механизмов воздействия на губернаторов. И не случайно по итогу последнего заседания правительства вышла рекомендация регионам о том, что не следует запрашивать деньги из резервного фонда, что средства должны идти по прямому назначению — ликвидацию последствий от стихийных бедствий и всего остального.
Григорий Добромелов
директор Института прикладных политических исследований
Тем не менее, уверен эксперт, рейтинги губернаторов в любом случае останутся востребованы у федеральной власти.
Правительство не может формально ничего запрашивать у губернаторов, потому что это разные ветви власти. Этим занимается Администрация президента, поскольку именно она курирует губернаторов, хоть это и не прописано в Конституции, — заключил политолог.
Экономический разворот
Попытки отказаться от оценки эффективности работы региональных руководителей, опираясь на многочисленные рейтинги, предпринимаются не первый год. Впервые разговоры об этом начались в 2017 году. Ещё в апреле 2019 глава государства Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов. Новая методика расчета KPI состоит из 15 показателей, среди которых — уровень доверия к власти, в том числе к президенту, а также экономические и социальные показатели. Губернаторов предлагалось оценивать по уровню реальной среднемесячной зарплаты, уровню бедности, естественному приросту населения и доле качественных дорог в регионе.
В 2017 году инициатива такой оценки исходила от АП, сейчас об этом говорит правительство. И это говорит о некоем смещении акцентов: если раньше контролем за регионами занималась АП, то сейчас контроль за регионами переходит в систему исполнительной власти правительства, а не в вертикаль президентскую. И это очень серьёзный шаг — создание второго полюса влияния. Хотя притом к назначению губернаторов премьер не имеет отношения, недоверие им может все так же выразить президент России.
Дмитрий Солонников
директор Института современного государственного развития
government.ru
По мнению эксперта, появление нового игрока в контроле за деятельностью региональных властей в лице премьер-министра — важный шаг. Он также обращает внимание на тот факт, что в запросах от регионов со стороны Мишустина нет ни слова про политику.
Там три составляющих. Рост зарплат совершенно понятно — это рост благосостояния населения, то есть то, о чем постоянно говорит президент, но что у нас никак не могли решить. Рост экономики пока не понятно, как будет считаться, что будет туда вкладываться — рост ВРП, капиталовложений. И, наконец, собираемость налогов. Михаил Мишустин именно из этой сферы пришел. Но тут есть некая опасность. Если перегнуть палку и заставить регионы отчитываться увеличением сбора налогов, все остальное дышать не будет, будут только налоги собираться. В целом же переход к рассмотрению экономических показателей является логичным, учитывая то, что Мишустин политикой не занимается. На второй план уходит лояльность президенту и политический блок, и это вполне объяснимо. Сейчас перед исполнительной властью стоит экономическая задача, — отметил в беседе с NEWS.ru Солонников.
Отставки после Конституции
Помимо серьёзного разворота в сторону реального достижения ряда ключевых показателей для экономики страны и благосостояния людей региональному руководству всё же не стоит забывать и о политическом аспекте. Он, по мнению экспертов, только лишь уйдет на второй план.
Тем не менее, согласно данным «Минченко консалтинг», именно подготовка к всероссийскому социологическому опросу граждан по теме поправок в Конституцию, станет одним из ключевых в оценке работы губернаторов.
Можно с известной долей осторожности предположить, что демонстрация уровня одобрения поправок в региональном разрезе станет дополнительным индикатором для принятия последующих кадровых решений в отношении губернаторского корпуса, — утверждается в рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0».
При этом, как считают авторы доклада, устойчивость губернаторов может возрастать в связи с необходимостью консолидации региональных элит в период транзита политического режима.