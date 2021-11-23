На Украине рассказали, почему не стоит ожидать нападения России

Для России нет смысла нападать на Украину, в которой идёт борьба политических элит, так считает украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт РИА Новости. Ранее в Кремле назвали публикации о якобы готовящемся нападении РФ на Украину «вбросами», которые проводятся в рамках целенаправленной информационной кампании против России.

Когда есть внутренняя борьба между политическими элитами, властью, оппозицией или олигархами <...>, то зачем внешняя война? — сказал Карасёв.

Он добавил, что слова о подготовке России к нападению на Украину звучат на фоне кризиса энергетики и инфраструктуры в стране. По словам политолога, внешняя угроза, как правило, объединяет политические силы внутри государства, в противном случае заявления о ней звучат неубедительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о подготовке России к нападению на Украину «вбросами». Он отметил, что некоторые американские издания используются в качестве трубы для целенаправленной информационной кампании против страны. Песков считает, что эти публикации могут быть «камуфляжем для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве», а именно, возможного желания разрешить ситуацию в Донбассе силовым путём.

В ноябре телеканал CBS News сообщил, что вероятность военного вторжения России на территорию Украины возрастает по мере похолодания. По данным телеканала, такие предупреждения получают европейские союзники США от американской разведки. По мнению авторов материала, сломать подобный сценарий может вмешательство Запада.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на американских разведчиков сообщило, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. При этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна готовится к нападению России к концу января — началу февраля 2022 года.