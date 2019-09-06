https://static.news.ru/photo/1a824456-d0b2-11e9-adcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия может отменить санкции в отношении членов американского Конгресса, если США снимут ограничения для российских парламентариев.

Конечно, они могут быть отменены, если будут отменены соответствующие американские решения, — цитирует «Интерфакс» Косачева.

Он также отметил, что эта позиция РФ была уже неоднократно озвучена. По его мнению, в этом вопросе задача-минимум — вывести из-под санкций парламентариев, совершающих официальные визиты, а задача-максимум — вообще отказаться от практики таких санкций.

Как писал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве призвала парламенты разных стран объединить усилия, чтобы добиться запрета на введение санкций в отношении законодателей. В 2015 году ей не выдали визу для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран в Нью-Йорке из-за пребывания в санкционном списке США.