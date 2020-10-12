Москва поприветствовала встречу Лукашенко с заключёнными

https://static.news.ru/photo/9b7b07fc-0c78-11eb-a566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль приветствует любые инклюзивные процессы на территории Белоруссии, в особенности — если они инициированы президентом республики Александром Лукашенко. Так встречу лидера соседней страны с арестованными оппозиционерами прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В субботу, 10 октября, близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко четыре часа общался с задержанными представителями Координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Политик приехал в СИЗО, чтобы «услышать мнения всех».

Telegram-канал разместил фото, на котором во время встречи с Лукашенко запечатлены экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, члены президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак и Лилия Власова, а также член инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрий Воскресенский. Содержание беседы участники встречи решили оставить в тайне.

Как отметил Песков, Россия поддерживает любой контакт и инклюзивный процесс в Белоруссии.

Тем более, если процесс инициирован главой государства, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, находящихся в СИЗО оппозиционеров свозили в баню после встречи в СИЗО КГБ с действующим президентом страны.