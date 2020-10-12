Белорусских политзаключённых отвезли в баню после встречи с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/cc3bd7d8-0c71-11eb-944e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Находящихся в СИЗО членов Координационного совета и объединённого штаба белорусской оппозиции свозили в баню после встречи в СИЗО КГБ с действующим президентом страны Александром Лукашенко. Об этом заявил адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский.

После встречи, уже при прощании, когда Виталий жал руку президенту, он пожаловался, что давно не был в бане. Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй», — рассказал Гашинский.

По его словам, заключённых отвезли в баню без конвоя. Виталий Шкляров не знает, где точно они были, но задержанные смогли спокойно помыться и пообщаться друг с другом. Адвокат политтехнолога отметил, что вместе со Шкляровым на встрече был блогер Сергей Тихановский, передаёт «Интерфакс».

В субботу, 10 октября, близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко четыре часа общался с задержанными представителями Координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Политик приехал в СИЗО, чтобы «услышать мнения всех».

Telegram-канал разместил фото, на котором во время встречи с Лукашенко запечатлены экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, члены президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак и Лилия Власова, а также член инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрий Воскресенский. Сообщалось, что содержание беседы участники встречи решили оставить в тайне.

NEWS.ru писал, что Лукашенко предложил передать часть своих полномочий другим уровням власти.