Лукашенко предложил передать часть своих полномочий другим уровням власти

https://static.news.ru/photo/ca635806-0c6b-11eb-b84d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о возможности передачи 71 полномочия главы государства другим уровням власти. Это решение политик назвал правильным.

Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы, — приводит БелТА слова Лукашенко.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации подвергаются жестоким разгонам и сопровождаются массовыми задержаниями.

На этом фоне Лукашенко снова заговорил о конституционной реформе в стране. По его словам, она необходима для перераспределения полномочий органов власти разных уровней. Кроме того, по его мнению, в конституции следует указать обязательное требование для претендента на пост главы государства о прохождении им службы в армии.

Ранее NEWS.ru писал, что в белорусском парламенте начали сбирать предложения от граждан по внесению изменений в конституцию страны.