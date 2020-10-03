Парламент Белоруссии начал приём предложений по изменениям в конституцию

https://static.news.ru/photo/cc27e70e-0560-11eb-9c83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Zulieweiqi/Global Look Press

Палата представителей Национального собрания Белоруссии, нижняя палата парламента республики, начала сбор предложений от граждан по внесению изменений в конституцию страны.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте органа. Согласно ему, сбор будет продолжаться до 25 октября. Собранные предложения позже будут обобщены и проанализированы депутатами палаты.

В Палате представителей осуществляется сбор предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь. В этой связи ждём от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке Конституции Республики Беларусь, — гласит сообщение.

Свои предложения граждане смогут направить по электронной почте, передаёт ТАСС.

Идею внесения изменений в основной закон Белоруссии ранее высказал президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это необходимо для перераспределения полномочий органов власти разных уровней. Кроме того, по его мнению, в конституции следует прописать обязательное требование для претендента на пост главы государства о прохождении им службы в армии.

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