Ещё месяц назад разного рода мудрецы от большой политики с умным видом ставили жирный крест на дальнейшей судьбе столичного градоначальника. Действительно, ответственность за жёсткие силовые меры в отношении участников августовских несанкционированных выступлений негласно возложили на Сергея Семеновича, который к тому же отчётливо и публично поблагодарил росгвардейцев за решительные действия. Тут же пошел кулуарный шепоток, что столичного мэра просто сознательно подставили. А потому, станет ли, в случае чего, с таким политиком теперь говорить Запад, столь щепетильный в отношении гражданских прав и свобод. Ну, раз так, то о каком политическом росте может в дальнейшем идти речь. Особенно в напряженные годы, предшествующие транзиту.

Одновременно на съезде «Единой России», в руководство которой, естественно, входит Собянин, премьер Дмитрий Медведев подверг резкой критике тех коллег, что на выборах предпочли нейтральный статус, фактически де-факто отрекшись от партии. И все понимали, что крупнейший объект для такой критики опять же столичный мэр. К тому же и выборы в Мосгордуму, вокруг которых собственно и было сломано столько копий и брошено бумажных стаканчиков, прошли не совсем по сценарию мэрии, в результате чего большинство правящей партии выглядит там далеко не таким устойчивым, как в прошлые годы. Пошли разговоры, что Собянин уже, дескать, не контролирует полностью обстановку в Москве, а известно, что всякого рода разноцветные революции случаются исключительно в столицах.

Севастополь, Крым Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Но в политике, как известно, важны нюансы. И вот те же внимательные наблюдатели с некоторым удивлением увидели в ходе крымского визита президента, что за его спиной уверенно держится... столичный градоначальник. Для обывателя — это вроде бы ничего не значащая деталь. Но на деле выясняется, что именно Сергей Собянин во многом играет ключевую роль в осуществлении стратегических задач в Севастополе и в Крыму в целом. Собственно, это продолжение миссии ещё Юрия Лужкова, который строил в городе русской славы дома для моряков, ремонтировал военные флагманские корабли, открыл там филиал МГУ. И Собянин, который фактически вкладывает в развитие города двадцать два миллиарда московских денег, сыграл немалую роль в мирной замене губернатора, а также провёл с помощью своих ресурсов, как утверждают, «правильные» выборы в местное законодательное собрание. И теперь, как опять же утверждают знатоки кулис, должен сыграть немалую роль в эффективной замене губернатора полуострова путём перетекания в местный управленческий аппарат столичных специалистов.

Одновременно заговорили о хороших рабочих отношениях Сергея Семёновича с рядом крупных губернаторов, которые в некотором смысле на него и ориентируются. Известны и его тесные связи с семьями крупнейших бизнесменов из ближайшего окружения национального лидера. Словом, все последующие события только подтверждают, что авторитет Собянина по-прежнему высок. И если как центральная фигура транзита он, может быть, и не рассматривается, то, например, перспектива занять в будущем, в переломный момент, пост премьера не выглядит абсолютно туманной. Напомним, что второй мэрский мандат Собянина заканчивается как раз в 2023 году. И иметь больше двух губернаторских сроков становится уже моветоном.

Правда, мы прекрасно знаем, что любые намеки на дальнейшее развитие политической карьеры обычно такими кандидатам на повышение с энтузиазмом отрицается. Помнится, как горячо перед нынешними президентскими выборами Сергей Собянин отбивался от намёков на его возможное премьерство. И понятно, что дело не только и не столько в партийной дисциплине. Поскольку, как только начинается разговор о чьих-то больших карьерных перспективах, фигура эта подвергается жестким информационным атакам. Так что, для политика у нас иногда благо — побыть в некоторой тени.