https://static.news.ru/photo/1589dc32-4346-11ea-814c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что накопилось много неисполненных поручений президента и поручил вице-премьерам навести порядок в этом вопросе.

Об этом сообщает «Интерфакс». Мишустин напомнил своим замам о персональной ответственности и отметил, что по ряду поручений главы государства сроки исполнения уже неоднократно «не всегда обосновано» переносились. Премьер-министр также посетовал на отсутствие онлайн-статистики, позволяющей всем вовлечённым лицам в реальном времени видеть, «как обстоят дела по этим поручениям».

Теперь персональную ответственность за результаты исполнения президентских, в первую очередь, поручений и правительственных будут нести курирующие соответствующую тематику вице-премьеры, — резюмировал Мишустин.

Ранее, как передавал NEWS.ru, председатель правительства обращал внимание членов кабмина на их персональную ответственность за исполнение нацпроектов.