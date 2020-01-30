Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что накопилось много неисполненных поручений президента и поручил вице-премьерам навести порядок в этом вопросе.
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Теперь персональную ответственность за результаты исполнения президентских, в первую очередь, поручений и правительственных будут нести курирующие соответствующую тематику вице-премьеры, — резюмировал Мишустин.
Ранее, как передавал NEWS.ru, председатель правительства обращал внимание членов кабмина на их персональную ответственность за исполнение нацпроектов.
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