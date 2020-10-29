Минтруд не одобрил идею начислять пенсии «по рангам»

https://static.news.ru/photo/ccf31ebe-19de-11eb-947c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве труда не поддерживают идею введения пенсионных рангов. С инициативой ранее выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов, — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Калашников аргументировал свою инициативу тем, что даже профильные специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. Он предложил ввести 10 рангов, от которых будет зависеть размер выплат. К тому или иному рангу человек будет отнесён исходя из определённого перечня показателей.

Автор инициативы добавил также, что индексировать пенсии нужно будет по рангам, причём необязательно по всем одновременно, а в зависимости от экономической ситуации, писал NEWS.ru.