Новую систему начисления пенсий предложили ввести в Госдуме

https://static.news.ru/photo/725a9734-199d-11eb-9ca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Калашников аргументировал свою инициативу тем, что даже профильные специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии, передаёт РИА Новости.

Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга, и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определённый перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, что если он достиг определённого ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет, — объяснил парламентарий.

Автор инициативы добавил также, что индексировать пенсии нужно будет по рангам, причём необязательно по всем одновременно, а в зависимости от экономической ситуации.

Кроме того, депутат напомнил о положительном, по его мнению, опыте СССР, когда работники платили один процент с зарплаты на будущую пенсию.

Должно быть отчисление со стороны работодателя в Пенсионный фонд, должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам, — резюмировал Калашников.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство финансов выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава министерства Антон Силуанов считает, что справедливее поддержать неработающих пенсионеров.