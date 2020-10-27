Минфин не станет индексировать пенсии работающим пенсионерам

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Министерство финансов выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава министерства Антон Силуанов считает, что справедливее поддержать неработающих пенсионеров.

Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию, — пояснил Силуанов.

В последние годы заработная плата растёт в среднем выше, чем темпы инфляции. По его словам, вопрос даже не в деньгах, «а в некой справедливости».

Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учётом тех надбавок, которые были приняты в период его работы, — цитирует министра ТАСС.

По его словам, министерство хочет сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров. Именно повышенная индексация их пенсий, выше уровня инфляции учтена в бюджете. Силуанов заявил, что более справедливо помогать тем, кто не работает, поскольку этим гражданам нужна господдержка.

Как писал NEWS.ru, в целом ряде регионов России зафиксированы случаи, когда трудоустроенные граждане претендуют на пособия по безработице. Они пользуется невозможностью проверить факт получения ими зарплаты.