Работающие россияне научились получать пособия по безработице

https://static.news.ru/photo/94a7a956-18a0-11eb-bedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целом ряде регионов России зафиксированы сотни случаев, когда трудоустроенные граждане пользуются невозможностью проверить факт получения ими зарплаты и претендуют на пособие по безработице, отметили профильные эксперты, которые раскрыли суть подобных схем.

Специалисты отмечают, что схемы получения пособия по безработице работающими гражданами реализуются сегодня гораздо чаще, чем раньше. На это отчасти влияет и увеличение таких выплат властями из-за пандемии коронавируса.

Как пишут «Известия», наиболее часто «пособистами» незаслуженно оказываются индивидуальные предприниматели, скрывающие свои доходы, самозанятые россияне, а также сотрудники, работающие по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

Как рассказала эксперт в области трудового права Ирина Дударева, порядок оформления пособия по безработице предполагает проверку наличия у гражданина дохода. Однако службы занятости далеко не всегда могут найти у претендента на пособие такие доходы.

Если не был прекращён, например, договор гражданско-правового характера, то у службы занятости нет фактической возможности это проверить, — отметила она.

Информацией о доходах в этом случае может располагать налоговая служба, которая видит отчисления с дохода гражданина, так как работодатель по договору ГПХ обязан отчислять за сотрудника налоги.

По закону, гражданин, который имеет статус индивидуального предпринимателя или самозанятого уже не может претендовать на пособие. Однако никто не мешает ему сначала зарегистрироваться в качестве безработного, а затем просто не сообщить в службы занятости о дальнейшем трудоустройстве. В этом и кроется основная лазейка, которой пользуются такие теневые безработные.

Как сообщал NEWS.ru, для выплаты пособий по безработице до конца 2020 года из резервного фонда будут выделены 35,6 млрд рублей, свидетельствует проект распоряжения кабмина, разработанный Минтрудом и согласованный с Минфином.

15 октября профсоюзы предложили сохранить повышенные размеры пособий по безработицы в 2021 году. Сейчас максимальное пособие, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, выплачивается на уровне 12,1 тысячи рублей.