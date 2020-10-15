Повышенные пособия по безработице в РФ могут сохранить в 2021 году

https://static.news.ru/photo/fcf0fce0-0eac-11eb-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профсоюзы предложили сохранить повышенные размеры пособий по безработице в 2021 году. Соответствующее предложение направлено в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подчёркивает, что ситуация с безработицей в России продолжает ухудшаться и после снятия введённых в связи с пандемией ограничений, пишут «Известия».

Профсоюзы предлагают сохранить максимальное пособие, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, на уровне 12,1 тыс. рублей. Кроме того, они считают необходимым увеличить размер пособия, по крайней мере до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года (12,4 тыс. рублей), сохранив минимальный размер пособия на уровне 4,5 тыс. рублей, как в мае — августе 2020 года.

Также профсоюзы предложили сохранить доплаты потерявшим заработок родителям детей младше 18 лет.

Проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов подразумевает, что на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» будет выделен 131 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось, что связано с ростом расходов на социальные выплаты безработным на 67,9 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, порядка 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.