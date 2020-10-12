Минтруд признал бедными 13,5% россиян

https://static.news.ru/photo/67c0aaa2-0c7d-11eb-97ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек, — цитирует ТАСС Котякова.

На заседании фракции «Единая Россия» министр также отметил, что в сентябре в РФ было зарегистрировано максимальное число безработных. В августе их было 3,6 млн человек, а в сентябре — 3,7 млн. По словам Котякова, сейчас количество зарегистрированных безработных будет постепенно снижаться. По состоянию на 9 октября в центрах занятости на учёте стояли 3,6 млн человек.

Как писал NEWS.ru, доходы 4,6 млн работающих россиян во II квартале 2020 года по разным причинам снизились. С сокращением зарплаты столкнулись 6,2% общей численности работников, что является максимальным значением с 2013 года. При этом с апреля по июнь число безработных оценивалось в 4,47 млн человек (6%). Из чего следует, что в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу. Самый высокий уровень неполной занятости во II квартале фиксировался в Ненецком автономном округе (15% всей рабочей силы). Также высокие показатели были в Чукотском (12,6%) и Ямало-Ненецком (9,3%) автономных округах.