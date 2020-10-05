Аналитики назвали число россиян с заниженной зарплатой

https://static.news.ru/photo/d10a728c-0777-11eb-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходы 4,6 млн работающих россиян во II квартале 2020 года по разным причинам снизились. С сокращением зарплаты столкнулись 6,2% общей численности работников, что является максимальным значением с 2013 года.

При этом с апреля по июнь число безработных оценивалось в 4,47 млн человек (6%). Из чего следует, что в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Её аналитики подсчитали, что из-за пандемии 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн россиян работали неполное время, 948 тысяч граждан находились в простое.

Отмечается, что самый высокий уровень неполной занятости во II квартале фиксировался в Ненецком автономном округе (15% всей рабочей силы). Также высокие показатели были в Чукотском (12,6%) и Ямало-Ненецком (9,3%) автономных округах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на среднюю зарплату выше 90 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать лишь жители трёх российских городов. Причём больше всего зарабатывают в обеих столицах и на Севере, а меньше всего — в регионах Северного Кавказа. Экономисты объяснили читателям NEWS.ru, как и почему неравенство доходов в регионах, увы, преодолеть непросто или вообще не получится.