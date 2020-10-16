Правительство выделит 35,6 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

https://static.news.ru/photo/3ce55096-0f96-11eb-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для выплаты пособий по безработице до конца 2020 года из резервного фонда будут выделены 35,6 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения кабмина. Он разработан Минтрудом и согласован с Минфином.

Денежные средства будут выделены бюджетам субъектов РФ, а также бюджету города Байконура.

Распределение дополнительного объёма бюджетных ассигнований осуществлено на основании заявок субъектов РФ по прогнозируемому кассовому исполнению субвенций в октябре — декабре 2020 года, — говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время в федеральном бюджете на выплаты безработным предусмотрено 165,7 млрд рублей. По данным на 12 октября, израсходовано 152,8 млрд (92%). Остаток денежных средств составляет 12,9 млрд.

NEWS.ru писал, что по всей стране растёт безработица. Об этом заявил президент Владимир Путин.

15 октября профсоюзы предложили сохранить повышенные размеры пособий по безработицы в 2021 году. Сейчас максимальное пособие, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, выплачивается на уровне 12,1 тысячи рублей.

Ранее Минтруд признал бедными 13,5% россиян. Это порядка 20 млн человек.