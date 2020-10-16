Правительство выделит 35,6 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Для выплаты пособий по безработице до конца 2020 года из резервного фонда будут выделены 35,6 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения кабмина. Он разработан Минтрудом и согласован с Минфином.
Денежные средства будут выделены бюджетам субъектов РФ, а также бюджету города Байконура.
Распределение дополнительного объёма бюджетных ассигнований осуществлено на основании заявок субъектов РФ по прогнозируемому кассовому исполнению субвенций в октябре — декабре 2020 года, — говорится в документе.
Как
NEWS.ru писал, что по всей стране растёт безработица. Об этом заявил президент Владимир Путин.
15 октября профсоюзы предложили сохранить повышенные размеры пособий по безработицы в 2021 году. Сейчас максимальное пособие, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, выплачивается на уровне 12,1 тысячи рублей.
Ранее Минтруд признал бедными 13,5% россиян. Это порядка 20 млн человек.