МИД: Россия даст ответ на любые недружественные шаги США

https://static.news.ru/photo/4f61fbb4-983c-11eb-b167-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр добавил, что Штаты и их союзники не являются надёжными партнёрами и полагаться на них нельзя.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении России, а также возможность высылки дипломатов, которых американская сторона считает сотрудниками разведки РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы.

Это сложно комментировать. Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев оценил российско-американские отношения. По его словам, они находятся на самом низком уровне со времён холодной войны. Он добавил, что перспективы развития российско-американских отношений следует оценивать трезво и прогнозы в этом вопросе сложно назвать обнадёживающими.