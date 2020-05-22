МИД России ответит на выход США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/7b270ce0-9c38-11ea-ad81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва 22 мая сделает официальное заявление по поводу решения США выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявили в МИД России.

По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, ведомство получило официальную ноту от посольства США в Москве.

Дипломат отметил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по Договору по открытому небу, но не на условиях, выдвинутых американской стороной. Они для России категорически неприемлемы.

Мы готовы продолжить диалог и договариваться, но именно договариваться, а не принимать к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне, — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что последствия выхода США из соглашения оценил эксперт РСМД Олег Шакиров. Он отметил, что решение Вашингтона не означает развал договора, поскольку он является многосторонним и другие участники пока не обираются следовать примеру Штатов. Россия лишится возможности осуществлять наблюдательные полёты над территорией США, но не утратит взаимодействия с европейскими участниками договора.