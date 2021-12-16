МИД России опубликовал официальное заявление по делу об убийстве Хангошвили

МИД России опубликовал официальное заявление по поводу обвинительного вердикта, вынесенного 15 декабря в отношении гражданина России Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. По мнению МИД, решение суда является предельно необъективным и носит характер явного политического заказа. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Обвинения в причастности к смерти Хангошвили российских госструктур в МИД назвали голословными и полностью оторванными от реальности, а также сконструированными при содействии зарубежных спецслужб. Факты, ставшие основой официальной версии следствия, охарактеризованы как набор «пустых домыслов, публикаций из социальных сетей и давно дискредитировавших себя интернет-платформ», а свидетельские показания, по мнению МИД, были получены под давлением, с использованием нелегальных и противозаконных методов.

Характерно также, что иные имеющие право на существование версии произошедшего в берлинском парке Тиргартен преступления ни следствием, ни обвинением, ни судом в расчёт не принимались и никак не отрабатывались, — подчёркивается в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили неправомерность объявления персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, которые не имели и не могли иметь к делу Хангошвили никакого отношения. Там подчеркнули, что российская сторона примет меры, адекватные сложившейся ситуации.

Ранее Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по заказу российских властей.

После этого Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства: глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что вызвала для беседы посла России. Новый канцлер Германии Олаф Шольц поддержал это решение, заявив, что приговор суда свидетельствует о недопустимости инцидентов, подобных делу Хангошвили.