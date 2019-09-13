https://static.news.ru/photo/590ffe48-d53a-11e9-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ситуация в сфере стратегической стабильности постоянно ухудшается. Об этом заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков. В связи с этим, по его словам, существует реальный риск возникновения ядерной войны.

К сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут <...> есть риск возникновения ядерной войны, причём даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт, — цитирует его РИА Новости .

Он подчеркнул, что западные страны начали вести более агрессивную политику в отношении России, особенно это стало заметным в последний год. Они блокируют работу по выстраиванию совместного диалога и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.

Ранее News.ru писал, что Штаты отрабатывают сценарий ведения ограниченной ядерной войны против России. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление помощника замглавы Пентагона Дэвида Трахтенберга о том, что ядерное оружие малой мощности необходимо американцам для сдерживания РФ.