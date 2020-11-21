МИД РФ: Запад использует ОБСЕ для контроля восточного пространства

https://static.news.ru/photo/e8a9218a-2d75-11eb-9acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Руководители западных страны используют ОБСЕ в качестве инструмента для контроля восточного пространства.

На сегодняшний день западники, на всех углах напоминающие о всеобъемлющем подходе к безопасности, на деле рассматривают ОБСЕ исключительно как инструмент для давления на страны к востоку от Вены. Используют для этого правочеловеческие инструменты, прежде всего БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека. — NEWS.ru), — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко во время виртуального круглого стола в Совете Федерации.

Дипломат отметил, что некоторые из миссий ОБСЕ находятся в центральной Азии более 20 лет. Они не разрабатывают стратегию выхода из этого региона и не передают свой функционал национальным структурам. Миссии направляются в регионы для решения возникших проблем и должны сворачивать свою деятельность, когда будут созданы соответствующие национальные структуры, но страны Запада рассматривают потерю миссий как потерю для альянса. Это указывает на использование западными партнёрами ОБСЕ в качестве инструмента для контроля восточного пространства.

Это, конечно, создаёт дополнительные разделительные линии, — цитируют замглавы МИД РФ журналисты РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Лавров призвал Минскую группу ОБСЕ к совместному решению задач в Карабахе.