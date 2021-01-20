МИД РФ прокомментировал вступление Байдена в должность президента США

https://static.news.ru/photo/a25cdd80-5b41-11eb-b862-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: AP Photo/Andrew Harnik/ТАСС

Москва надеется на то, что новая администрация Соединённых Штатов выберет более конструктивный подход к диалогу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов, — говорится в сообщении.

20 января 78-летний демократ Джо Байден стал 46-м президентом США. Инаугурация прошла на ступенях Капитолия. Новый хозяин Белого дома во время торжественной церемонии положил левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден, и произнёс президентскую клятву.

На мероприятии присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Барак Обама, а также экс-вице-президент Майк Пенс, который предпочёл посетить инаугурацию Байдена, а не прощальную церемонию теперь уже экс-президента Трампа. Как только Байден дал присягу, артиллерийские орудия выстрелили 21 раз, сообщал NEWS.ru.