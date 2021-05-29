МИД РФ ответил на информацию о планах СССР отдать Японии острова

https://static.news.ru/photo/cd7b1516-c056-11eb-91b7-96000091f725_660.jpg Остров Шикотан, Курильские острова Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ ответило в разговоре с РИА Новости на появившиеся в СМИ статьи о том, что в 1970-х годах СССР был готов передать Японии два из четырёх южнокурильских островов, на которые претендует Токио. В МИД считают, что изучение и комментирование письменных источников прошлого — прерогатива историков.

Тем более, если речь идёт о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера [по поводу передачи Курильских островов Японии], — добавили в ведомстве.

В МИД отметили, что представители СССР, а позже и РФ в ходе переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора последовательно отстаивали «хорошо известную всем позицию: Южные Курилы стали частью РФ на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними неоспорим».

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее стало известно, что власти Японии продолжат «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил. Официальный Токио намерен заключить с Москвой мирный договор на основе своей базовой позиции. Об этом говорится в «Синей книге по дипломатии» за 2021 год, опубликованной японским Министерством иностранных дел. Проблему Курильских островов («северных территорий») в МИД Японии назвали сложнейшей в отношениях с РФ.