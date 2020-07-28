МИД РФ: НАТО наращивает силы в Арктике, обвиняя РФ в милитаризации региона

https://static.news.ru/photo/009fa468-d0b9-11ea-97e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Justin Toledo/Global Look Press

Страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями в адрес РФ в «милитаризации» Арктики, продолжают увеличивать в регионе военное присутствие, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он добавил, что участники Альянса пытаются задействовать потенциал неарктических стран и увеличить масштаб проводимых в Заполярье манёвров. Одним из сценариев учения является сдерживание Москвы как главной угрозы.

Дипломат отметил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 размещаются на арктических островах исключительно в целях обороны, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Россия воздерживается от проведения военных учений в Арктическом регионе с неарктическими государствами, поскольку их военная активность в высоких широтах лишь ослабляет региональную безопасность, повышает конфликтность и напряжённость, — цитирует его газета «Взгляд».

Корчунов добавил, что Кремль никогда не размещал в Арктике свои армейские подразделения на территории других государств и не предоставлял территорию РФ для зарубежных войск. Представитель ведомства напомнил, что во время министерской встречи в Рованиеми (Финляндия) партнёры приняли совместное заявление, в котором все страны — члены АС подтвердили приверженность сохранению мира, стабильности и конструктивного взаимодействия в Арктике.

Как писал NEWS.ru, посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что Североатлантический альянс вряд ли пойдёт на нарушение основополагающего акта Россия — НАТО из-за вывода части американского военного контингента из Германии и возможной передислокации в Польшу.

Полностью интервью посла Латвии в России будет опубликовано на сайте NEWS.ru.