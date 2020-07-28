Посол Латвии в РФ: НАТО вряд ли пойдёт на нарушение основополагающего акта

https://static.news.ru/photo/8dfab8f0-d0a7-11ea-8de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Global Look Press

Североатлантический альянс вряд ли пойдёт на нарушение основополагающего акта Россия — НАТО из-за вывода части американского военного контингента из Германии и возможной передислокации в Польшу, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Я не думаю, что НАТО предпримет шаги, каким-либо образом нарушающие основополагающий акт 1997 года. В этом документе не указан предельный количественный состав войсковых соединений на определённых территориях, но все специалисты, участвовавшие в переговорах, знают, что речь идёт об уровне бригады. В странах Балтии или Польше нет планов по размещению сил на таком уровне, — сказал Риекстиньш в интервью NEWS.ru.

Посол добавил, что НАТО всегда старался очень чётко выполнять свои обязательства в рамках этого документа. Глава латвийской дипмиссии отметил, что причиной размещения военного контингента НАТО в странах Балтии и Польше стали отдельные решения на уровне Альянса, основанные на том, как НАТО смотрит на потенциальные угрозы на конкретных направлениях.

Я не в курсе разработки каких-либо дополнительных планов об увеличении численности этого контингента. Подобные вопросы Альянс решает на базе консенсуса, — подчеркнул Риекстиньш.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что США пойдут на нарушение основополагающего акта Россия — НАТО в связи с планами передислокации части военного контингента из Германии в Польшу.

Каки писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение перебросить часть войск с территории Германии в Польшу.

Полностью интервью посла Латвии в России будет опубликовано на сайте NEWS.ru.