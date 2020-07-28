В МИД РФ рассказали о предназначении С-400 в Арктике

https://static.news.ru/photo/b8ef82fa-d0a9-11ea-9104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 размещаются на арктических островах исключительно в целях обороны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Некоторое время назад командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выразил обратил внимание на создание в Арктике новых российских баз и развёртывание там С-400.

В ответ на это Корчунов заявил, что данный шаг является логичным после создания сплошного радиолокационного поля над территорией России.

Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение. Ее размещение — где бы то ни было — не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать, — сказал посол в интервью РИА Новости.

Ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции поставленные Россией С-400. По его мнению, такая сделка будет способствовать разрешению противоречий между Вашингтоном и Анкарой.

Как писал NEWS.ru, В МИД РФ расценили это предложение как проявление линии США на достижение своих целей путём давления, открытого шантажа и откровенных угроз вместо честного диалога.