В МИД прокомментировали желание США купить у Турции российские С-400

https://static.news.ru/photo/e5923dd0-ccb1-11ea-a899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Москва расценивает желание Вашингтона купить у Анкары российский ЗРК С-400 как проявление линии США на достижение своих целей путём давления. Об этом заявил директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Расцениваем это как очередное проявление линии США на достижение своих узкокорыстных целей путём давления, открытого шантажа и даже откровенных угроз вместо честного диалога за столом переговоров, — сказал Пилипсон в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что США патологически не приемлют проведение независимой внешней политики любой страны, будь то Россия или союзники Штатов в НАТО.

Поставки российских систем вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона в середине июля 2019 года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против неё санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

В конце июня 2020 года американские СМИ сообщили, что член Сената США Джон Тьюн предложил внести коррективы в закон о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, предполагающие выкуп у Турции российских С-400. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение сенатора беспринципным и циничным. По его мнению, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией.

Как ранее писал NEWS.ru, поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию не остановятся, несмотря на угрозу санкций США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.