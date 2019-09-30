https://static.news.ru/photo/93556c74-a965-11e9-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский МИД обвинил США в развязывании визовой войны. В этой связи, по словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва не исключает введения зеркальных мер.

В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, вы знаете, эта война идёт и развязали её сами США, — сказал замминистра в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, Россия уже долго испытывает трудности с направлением в командировки сотрудников посольств и генконсульств.

Отвечаем зеркально в этом случае: американцам сложно решать свои проблемы у нас, мы знаем об этом. Предлагаем договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но пока не получается, — добавил Рябков.

Ранее, как писал News.ru, 10 участникам российской делегации, направлявшимся на Генассамблею в Нью-Йорк, не были выданы визы США. В ответ на это Россия призвала проводить заседания ООН и другие крупные международные форумы «на более устойчивых площадках».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит.