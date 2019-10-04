Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Баку и Москва эффективно сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом. Большой вклад в развитие партнёрских отношений вносят встречи лидеров двух государств.
Азербайджан и Россия взаимовыгодно сотрудничают на международной арене по ряду вопросов повестки глобальной безопасности, — цитирует «Интерфакс-Азербайджан» Абдуллаеву.
По её словам, сотрудничество развивается также в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и туристической сферах.
Для Азербайджана Россия является партнёром номер один в импорте российской продукции, а также по экспорту продуктов азербайджанского ненефтяного сектора, — подчеркнула Абдуллаева.
Как писал News.ru, Азербайджан вошёл в состав «Группы 77» и готов сделать вклад в развитие организации. Об этом заявил глава МИДа Эльмар Мамедъяров на выступлении на ГА ООН. Страна намерена вкладываться в работу организации за счёт продвижения сотрудничества в экономической сфере.