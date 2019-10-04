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Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о вероятном восстановлении железнодорожного сообщения с Донбассом является «вполне нормальным и здравомыслящим», сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Если Украина по-прежнему считает данные территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики, — передаёт слова Джабарова RT. Он отметил важность отсутствия конфликтных...