https://static.news.ru/photo/2248ea18-e27e-11e9-9e7c-fa163e074e61_660.jpg Баку Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Азербайджан вошёл в состав «Группы 77» и готов сделать вклад в развитие организации. Об этом заявил глава МИДа Эльмар Мамедъяров на выступлении в ГА ООН.

Страна готова вкладываться в работу организации за счёт продвижения сотрудничества в экономической сфере. Мамедъяров отметил, что экономика республики за последние 15 лет развивалась рекордными темпами за счёт реализации программ, направленных на её рост, пишет ТАСС .

ВВП страны за указанный период вырос в 3,3 раза, объёмы промышленного производства — в 2,6 раза, экспорт в 4,7 раз. Запасы иностранной валюты увеличились в 24 раза и сейчас достигают $45 млрд.

Страна за последние 15 лет сумела привлечь иностранных инвестиций на $250 млрд. Безработицы снизилась с 10,6% до менее 5%. Уровень бедности в Азербайджане сократился до менее 5% с 49% в 2004 году.

Ранее News.ru сообщал, что секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провели переговоры и пришли к выводу, что Минск и Баку имеют хорошие перспективы в области военного сотрудничества.