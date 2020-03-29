https://static.news.ru/photo/99e2638a-71f1-11ea-b395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московские власти не успели утвердить внешний вид и порядок выдачи спецпропусков, которые понадобятся для свободного перемещения по столице после введения карантина 30 марта.

Спецпропуска, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определён отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются, — отмечено в сообщении столичного оперштаба.

Согласно обновлённому указу мэра о режиме повышенной готовности, пропуска будут выдавать гражданам, которые не являются медработниками, сотрудниками сил правопорядка и не входят в другие категории служащих, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин ввёл новые ограничения, направленные против распространения коронавируса в Москве. Вскоре после 30 марта жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.